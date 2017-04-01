كريستال بالاس يشعل المنافسة على البريمييرليغ بثنائية في تشيلسي

نجح فريق كريستال بالاس في إشعال المنافسة على لقب البريمييرليغ هذا الموسم، بعدما أسقط المتصدر تشيلسي بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثلاثين من المسابقة.

ولعب البلوز المباراة بكامل نجومهم طمحا في مواصلة الاقتراب من حسم اللقب لتفادي أي مفاجأة من منافسه توتنهام.

وبدأت الامور في صالح أصحاب الأرض بإحراز سيسك فابريجاس الهدف الأول للبلوز بعد مرور 5 دقائق فقط، ليبدو تشيلسي على اعتاب فوزجديد.

ومع ذلك تمكن الإيفواري ويلفريد زاها من تعديل النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، قبل دقيقتين فقط من إحراز بينتيكي الهدف الثاني.

وحاول بعدها تشيلسي الاستفاقة من الصدمة وتعديل النتيجة ولكن دون جدوى ليتلقى الهزيمة الرابعة له هذا الموسم.

وما يزيد صعوبة موقف تشيلسي الآن هو تغلب منافسه توتنهام بنفس الجولة بهدفين نظيفين على برنلي، سجلهما إيريك داير وسون هيونغ مين.

وبهذه النتيجة يحتل تشيلسي الصدارة بـ69 نقطة بفارق 7 نقاط عن توتنهام الثاني، بينما يأتي كريستال بالاس بالمركز السادس عشر بـ31.