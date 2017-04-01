كلوب يؤكد إصابة ماني القوية

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه من الواضح تعرض النجم السنغالي ساديو ماني إلى إصابة قوية خلال مباراة الديربي أمام إيفرتون.

وقال كلوب في تصريحات صحفية نقلتها “ديلي ستار” الإنجليزية بعد المباراة:” لقد قابلت ماني في غرفة خلع الملابس، ولكن الإصابة تبدو غير جيدة.”

وأضاف:” لا نعلم ماذا فعل ساديو ماني، ولكنه لا يبدو بصحة جيدة، أعتقد أنه لن يكون متواجد في مباراة يوم الأربعاء أمام بورنموث.

وتحدث كلوب عن الفوز على إيفرتون قائلًا:” اللاعبين قاموا بمباراة جيدة واستحقوا الفوز، تحت كل هذه الظروف قدمنا مباراة رائعة، لقد قمنا بالأمور كما يجب وحصلنا على الثلاثة نقاط.”

يذكر أن ساديو ماني خرج في مباراة إيفرتون بعد تعرضه للإصابة، وذلك قبل تحقيق فريقه الفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي.