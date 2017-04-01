الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
كونتي يرد على فينغر وتكهنات ارتباط تشيلسي بسانشيز

كونتي يرد على فينغر وتكهنات ارتباط تشيلسي بسانشيز

By admin
1 أبريل، 2017
1576
0
Share:

رفض الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الانسياق إلى الحرب الكلامية التي أطلقها نظيره الفرنسي آرسين فينجر، مدرب آرسنال، بتعليقاته الساخرة على التلميحات الأخيرة لهدافه التشيلي الدولي “أليكسيس سانشيز” برغبته في الانتقال من المدفعجية إلى صفوف البلوز.


وكان فينجر قد سخر من تعليقات سانشيز قائلاً “سأتحدث بطريقة جد إيجابية، هناك فريق واحد فقط في لندن وبالتالي ما قاله لم يعبر به سوى عن سعادته. ليس هناك ما أضيفه على كلامي هذا، أعتقد أنه مرتاح معنا”.

ومن جانبه، رد كونتي على تصريحات فينجر المُهينة نوعاً ما للبلوز، قائلاً في مؤتمره الصحفي على هامش فريقه لاستضافة كريستال بالاس في ديربي لندني مصغرٌ ضمن الجولة الـ30 من البريميرليج غداً السبت على ملعب ستامفورد بريدج “لا أعرف شيئاً بهذا الخصوص، فهناك العديد من الأندية في لندن، فنحن نستعد لخوض ديربي لندني أمام كريستال بالاس غداً، أحب الاستماع لتصريحات مدربي الفرق الأخرى، ولكن بالنسبة لي، أفضل احترام جميع لاعبي الأندية الأخرى”.

goal
الموضوع السابق

هداف البريميرليغ الأفضل في مارس، ومكافأة لهاو!

الموضوع التالي

الطبيب المُعالج لبياتسا يُبدد شكوك طبيب كرواتيا

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1483447591664269676
  • 1482578753519171296
  • 1482500744607120753
  • 1482001979357976392
  • 1481837876114888353
  • 1481054720378034075
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017