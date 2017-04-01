كونتي يرد على فينغر وتكهنات ارتباط تشيلسي بسانشيز

وكان فينجر قد سخر من تعليقات سانشيز قائلاً “سأتحدث بطريقة جد إيجابية، هناك فريق واحد فقط في لندن وبالتالي ما قاله لم يعبر به سوى عن سعادته. ليس هناك ما أضيفه على كلامي هذا، أعتقد أنه مرتاح معنا”.

ومن جانبه، رد كونتي على تصريحات فينجر المُهينة نوعاً ما للبلوز، قائلاً في مؤتمره الصحفي على هامش فريقه لاستضافة كريستال بالاس في ديربي لندني مصغرٌ ضمن الجولة الـ30 من البريميرليج غداً السبت على ملعب ستامفورد بريدج “لا أعرف شيئاً بهذا الخصوص، فهناك العديد من الأندية في لندن، فنحن نستعد لخوض ديربي لندني أمام كريستال بالاس غداً، أحب الاستماع لتصريحات مدربي الفرق الأخرى، ولكن بالنسبة لي، أفضل احترام جميع لاعبي الأندية الأخرى”.