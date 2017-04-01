كونتي يرد على فينغر وتكهنات ارتباط تشيلسي بسانشيز
رفض الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الانسياق إلى الحرب الكلامية التي أطلقها نظيره الفرنسي آرسين فينجر، مدرب آرسنال، بتعليقاته الساخرة على التلميحات الأخيرة لهدافه التشيلي الدولي “أليكسيس سانشيز” برغبته في الانتقال من المدفعجية إلى صفوف البلوز.
وكان فينجر قد سخر من تعليقات سانشيز قائلاً “سأتحدث بطريقة جد إيجابية، هناك فريق واحد فقط في لندن وبالتالي ما قاله لم يعبر به سوى عن سعادته. ليس هناك ما أضيفه على كلامي هذا، أعتقد أنه مرتاح معنا”.
ومن جانبه، رد كونتي على تصريحات فينجر المُهينة نوعاً ما للبلوز، قائلاً في مؤتمره الصحفي على هامش فريقه لاستضافة كريستال بالاس في ديربي لندني مصغرٌ ضمن الجولة الـ30 من البريميرليج غداً السبت على ملعب ستامفورد بريدج “لا أعرف شيئاً بهذا الخصوص، فهناك العديد من الأندية في لندن، فنحن نستعد لخوض ديربي لندني أمام كريستال بالاس غداً، أحب الاستماع لتصريحات مدربي الفرق الأخرى، ولكن بالنسبة لي، أفضل احترام جميع لاعبي الأندية الأخرى”.
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