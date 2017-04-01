كونتي يوقف محادثات تمديد عقده مع تشيلسي

فجرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، مفاجأة قوية، مفادها أن أنطونيو كونتي قد أوقف محادثات تمديد عقده مع تشيلسي، وهو ما أعاد الإنتر للواجهة مرة أخرى.

وبحسب اليومية الإيطالية، فإن كونتي ربط استمراره مع النادي اللندني بقدرة الأخير على الحفاظ على نجومه وعلى رأسهم إدين هازارد وتيبو كورتوا، خاصة الأول، المستهدف بقوة من قبل ريال مدريد هذا الصيف.

كونتي: تشيلسي الأحق بلقب البريميرليج

في المقابل، تجددت آمال ملاك الإنتر في جلب مدرب يوفنتوس السابق، حيث أعطوه وعودًا بمنحه ميزانية ضخمة تصل إلى 200 مليون يورو لإبرام التعاقدات المناسبة من وجهة نظره، القادرة على كسر هيمنة فريقه السابق يوفنتوس على الساحة الإيطالية.

وتبرز في خطة الإنتر عودة المدير الرياضي السابق ليلي أوريالي، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع كونتي، منذ أن كان معه في المنتخب الإيطالي.

تأتي هذه الأنباء، تزامنًا مع تصريحات مثيرة للجدل خرج بها فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال كونتي، والذي فتح الباب لإمكانية رحيله مستقبلاً لما أسماها بـ«الأندية التاريخية».

وقال باستوريلو «هل سيبقى كونتي مع تشيلسي؟ إن حق لقب الدوري وبدأت مهمته بشكل جيد، فالهدف هو الاستمرارية، لكن إن وصلت العروض من أندية أخرى، فإن هناك فرصًا جديدة قد تنشأ خصوصًا في النوادي التاريخية».

في نفس السياق، ذكرت شبكة «ميدياسيت» أن مجموعة «سونينج» المالكة للإنتر، تفضل الإبقاء على المدرب الحالي ستيفانو بيولي في منصبه، حتى لو لم ينه الفريق الموسم في المركز الثالث، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في حال فشلت المفاوضات لاستقدام كونتي.

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