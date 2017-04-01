لويس إنريكي: أنا برشلوني متعصب أكثر من بيكي!

دافع مدرب برشلونة لويس إنريكي عن مدافع فريقه جيرارد بيكيه ذي التغريدات المثيرة للجدل والذي سيغيب عن مباراة الفريق القادمة أمام غرناطة ضمن الدوري الإسباني مشيرًا إلى أن غياب ليونيل ميسي لن يؤثر على تشكيل الفريق على الرغم من أنه يرغب في اللعب بالنجم الأرجنتيني في كل المباريات.

وأضاف في تصريحاته لوسائل الإعلام اليوم “تصريحاته موجودة على صفحاته الشخصية، هو يحترم آراء الآخرين ويريد من الناس أن تحترم آراءه. لو لم يكن هناك بيكيه لتوجب علينا استنساخه”. وفي السياق نفسه وبعد سؤاله عن تغريدة بيكيه التي قال فيها إن قيم ريال مدريد لا تعجبه أجاب لوتشو إنريكي “أنا أكثر تعصبًا من بيكيه، من الأفضل ألاّ أتكلم”.

وفي سياق آخر عرّج مدرب البارسا على غياب ميسي عن المباراة القادمة بقوله “فنيا هذا لن يؤثر فنحن نستعمل طريقة اللعب نفسها وكل اللاعبين يتأقلمون مع ما نطلبه إليهم. أنا أتمنى تواجد ميسي في كل المباريات ولكن هذا غير ممكن وهو سيتمتع بوقت للراحة فهو منهك من كثرة اللعب”

إنريكي أكد أن لاعبيه وعلى رأسهم بيكيه لا يتعمدون تلقي البطاقات الصفراء ولهذا لم تأت البطاقة الخامسة لمدافع البلاوجرانا ولكن المدرب الأستوريّ أكد أنه آثر إراحته وخاصة بعد لعبه مع المنتخب الإسباني وأشار إلى أنه سيلعب بتوليفة تضمن تقديم الأفضل في المباراة.

وأنهى إنريكي تصريحه بالحديث عن خصمهم غرناطة مذكرًا الجميع بمباراة الذهاب “حيث كان الفوز صعبًا” على الفريق الكتلاني معترفًا بأن صعوبة المباريات تزداد مع نهاية الموسم ذلك أن “جميع الفرق تكون في أمس الحاجة للنقاط”.

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