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ليستر بصدد إقصاء «خونة رانييري»!

ليستر بصدد إقصاء «خونة رانييري»!

By admin
1 أبريل، 2017
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كشف صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن نية مالك نادي ليستر سيتي، فيشاي سريفادانابرابها، التخلص من بعض نجوم الفريق وعلى رأسهم المهاجم الدولي جيمي فاردي.

وبحسب الصحيفة فإن مالك النادي، غير راض لا عن أداء فاردي الفني، أو عن وضعيته داخل غرفة خلع الملابس، حيث وجهت إليه أصابع الاتهام بالوقوف خلف قرار النادي المثير للجدل بالإطاحة بالمدرب كلاوديو رانييري.

Jamie Vardy Claudio Ranieri Leicester City 2017

ويخشى سريفادانابرابها، في أن يتسبب فاردي في إثارة المشاكل مستقبلاً، وهو ما جعله ينوي بيعه في أقرب فرصة، بحسب تقرير اليومية الإسبانية.

جدير بالذكر أن فاردي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى آرسنال قبل عام، لكنه فضل الاستمرار مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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