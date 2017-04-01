واصل الجناح الهجومي السنغالي الدولي “ساديو ماني” تألقه اللافت للأنظار برفقة ناديه الإنجليزي ليفربولمنذ انضمامه له في الصيف الماضي قادماً من ساوثامبتون الإنجليزي.



ونجح ماني في افتتاح التسجيل مبكراً للحُمر قـ8 من بداية ديربي الميرسيسايد الجاري حالياً أمام الجار اللدود إيفرتون، قبل أن يخرج بداعي الإصابة في الشوط الثاني.

وبذلك الهدف، ابتعد ماني في صدارة ترتيب هدافي الليفر برصيد 13 هدفاً، بفارق 3 أهدافٍ عن المهاجم البرازيلي “روبيرتو فيرمينو” الذي أحرز 10 أهدافٍ في جميع المسابقات، فيما أصبح ماني -25 عاماً- مشاركاً في 18 هدفاً في البريميرليج، بصناعته لـ5 أهدافٍ أخرين، وهو الرقم الذي لم يتمكن من تحقيقه طوال موسمين كاملين سابقين مع القديسين.

وفضلاً عن ذلك التألق الكبير الذي يحققه أسد التيرانجا رغم غيابه طوال شهر يناير بسبب مشاركته في بطولة أمم إفريقيا، فقد تمكن أيضاً من تحقيق إنجازٍ جديد، بكونه أول لاعبٍ يسجل في ذهاب وإياب نفس الموسم في الديربي المحموم أمام التوفيز، منذ نجح الهداف الأوروجوياني “لويس سواريز” ونظيره الإنجليزي “دانييل ستوريدج” في تحقيق نفس الأمر في موسم 13-2014 التاريخي الذي أنهاه الفريق في وصافة الترتيب، بعدما تصدره لفترةٍ طويلةٍ وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب في ذلك الحين.

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