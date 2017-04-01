ما سر الاحتفال المثير للجدل لأوباميانغ بهدفه؟

تمكن لاعب بروسيا دورتموند بيير إيميريك أوباميانغ اليوم من هز شباك فريق شالكه بعد عمل جماعيّ من الفريق في المباراة التي انتهت بهدف لمثله، فأتبعه باحتفال غريب.

واحتفل أوباميانغ بطريقة أثارت تساؤلات الجميع، فقد التقط قناعًا من أحدهم وقام بارتدائه-كما سبق أن حدث في العديد من الأحيان- ولكن القناع لم يكن لأي شخصية من الشخصيات “الخارقة” المعروفة كباتمان أو سبايدرمان هذه المرة.

فالشيء الذي قد يكون مثيرًا للجدل حقًا وسط النادي هو أن هذا القناع كان جزءًا من حملة دعاية لشركة نايكي الرياضية للتسويق للحذاء الرياضيّ الجديد الذي ستصدره ويدعى هيبرفينوم 3.

جدير بالذكر أن أوباميانج كان قد أثار جدلاً واسعًا قبل أسابيع أيضًا بعدما دخل في إحدى مباريات الفريقبتسريحة غريبة يضع فيها علامة الشركة نفسها “نايكي” ما أثار حفيظة النادي لأن الشركة الرياضية الراعية لملابس الفريق هي بوما وليست نايكي.

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