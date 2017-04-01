مشهد «العكاز» يُزيد من غموض مشاركة نوير أمام الريال

ازداد الغموض المحيط بمشاركة حارس بايرن ميونخ، مانويل نوير، في مباراة فريقه المرتقبة أمام ريال مدريد، يوم 12 أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إذ كشف أحدث تقرير من صحيفة «بيلد» يخص حالة الحارس الدولي الألماني، أنه لا يستطيع المشي إلا باستخدام «عكازين»، وهو ما يعني بنسبة كبيرة غيابه عن المباراة الأولى أمام ريال مدريد.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيد المدرب كارلو أنشيلوتي، أمس في مؤتمره الصحفي أن الحارس الدولي الألماني سيعود في مباراة ريال مدريد على أقصى تقدير.

جدير بالذكر أن نوير قد خضع لجراحة في أحد أصابع قدمه يوم الأربعاء الماضي، وهي الجراحة التي تأكد على إثرها غيابه عن مباريات بايرن ميونخ أمام أوجسبورج اليوم، وهوفنهايم يوم الثلاثاء المقبل، وبوروسيا دورتموند يوم 8 أبريل المقبل، وهي آخر مباراة سيخوضها العملاق البافاري قبل مواجهة الريال.

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