مورينيو لشفاينشتايغر: أنا آسف!

أشاد المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، باحترافية النجم الألماني باستيان شفاينشتايجر، خلال وجوده في أولد ترافورد، مبديًا أسفه عن الطريقة التي تعامل بها معه.

كان مورينيو قد قرر في بداية الموسم إخراج الدولي الألماني السابق من حساباته، حيث لم يستعن به إلا في 4 مباريات فقط في مسابقة الكأس، قبل أن يسمح له في الأخير بالرحيل إلى نادي شيكاغو فاير في وقت سابق من هذا الشهر.

وصرح المدرب البرتغالي للصحفيين «إنه ضمن فئة اللاعبين الذين أشعر بالأسف بما فعلته معهم».

أضاف «لا أريد التحدث عنه كلاعب ولا أريد التحدث عما إذا كنت لأشتريه أم لا، بل أريد التحدث عنه كمحترف وكإنسان. آخر ما قلته له قبل رحيله، أنني لم أكن محقًا تجاهك مرة، ولا يمكنني أن أكرر ذلك الآن، لذلك حين طلب مني السماح له بالرحيل وافقت».

تابع «لم أستطع منعه من الرحيل، حتى وأنا أعلم أن لدينا مباريات عديدة وربما سنحتاجة لبضعة مباريات أو في بعض الفترات».

أتم «أشعر بالأسف حيال الفترة الأولى معه، وهو يعلم ذلك وأنا سعيد أنني أخبرته. سأفتقد شخصًا رائعًا ومحترفًا رائعًا صاحب تأثير كبير في التدريب. لكن كان عليّ أن أدعه يرحل والآن أتمنى له ولزوجته حياة سعيدة في شيكاغو».

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