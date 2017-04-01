مورينيو يسخر من ويست بروميش: حارسهم جاء ليحصل على رجل المباراة

سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، من الطريقة التي لعب بها منافسه ويست بروميش ألبيون، بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي 0/0 بالجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي.

وكان الباجيز قد نجحوا في إحراج يونايتد وفرض التعادل السلبي على مورينيو ولاعبيه، في مباراة لم تشهد أي تسديدة على كلا المرميين لمدة 70 دقيقة.

وردا على سؤال إذا كانت المباراة متكافئة قال مورينيو:”أنا آسف ولكنه سؤالا سخيفا، سواء تعادلت أو خسرت أو فزت فالمباراة لم تكن متكافئة أبدا”.

وأضاف:”عندما يتخطى الفريق المنافس خط الوسط مرة واحدة فقط، بينما يحاول الفريق الآخر طوال اللقاء من أجل التسجيل فلا يمكنك توجيه مثل هذا السؤال”.

وتابع:المباراة تكونت من فريق امتلك الكرة وآخر لم يفعل، فريقا حاول الفوز والآخر لعب على التعادل، حارس ظل بمكانه لا يفعل أي شيء وحارس آخر قام بـ3 تصديات رائعة”.