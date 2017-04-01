موهبة ملقا يدخل اهتمامات ريال مدريد

دخل اللاعب الإسباني الشاب بابلو فورنالس صانع ألعاب نادي ملقا اهتمامات نادي ريال مدريد بعد تألقه مع النادي الأندلسي.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن فورنالس مراقب من طرف الريال وبالإضافة إلى ذلك هناك اهتمام آخر من طرف نادي فالنسيا للتعاقد معه بالميركاتو الصيفي.

فورنالس البالغ من العمر 21 عاماً قد ظهر في ودية مع منتخب إسبانيا أمام منتخب البوسنة والهرسك وظهر بشكل رائع يؤكد على موهبته.

اللاعب لديه في عقده مع نادي ملقا شرط جزائي لخروجه بقيمة 12 مليون يورو وهو الذي لعب مع فريقه الحالي 49 مباراة وسجل ستة أهداف.