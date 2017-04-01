ميلان يقترب من ضم ثنائي شالك وفياريال

اقترب نادي ميلان الايطالي من التعاقد مع ثنائي دفاع شالك الألماني وفياريال الاسباني ماتيو موساكيو وسياد كولاسيناك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن الازمة المالية منعت ميلان من التعاقد مع موساكيو خلال الفترة الماضية بعدما وافق على الانتقال الى ملعب السان سيرو.

وستكون فرصة ميلان جيدة في ضم موساكيو بعدما رفض تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2018 المقبل.

كماتوصل ميلان لاتفاق شفهي مع شالكه لضم سياد كولاسيناك والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل ويعتزم ميلان لضمه في صفقة انتقال حر.