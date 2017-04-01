مُنافس ماركوس ألونسو ينفض الغبار عن نفسه

dziriيعتقد الجناح الأيسر الهولندي «ماركو فان خينكل» بأن لديه ما يكفي من قدرات لاقتحام تشكيلة تشيلسي في الفترة القادمة من مسيرته، لكنه على استعداد لمغادرة النادي بشكل نهائي إذا ما كان المدير الفني «أنطونيو كونتي» يعتقد خلاف ذلك.

ويعتمد تشيلسي منذ بداية هذا الموسم على القادم من فيورنتينا الإيطالي «ماركوس ألونسو» في الجهة اليسرى، ويُقدم اللاعب مستويات مذهلة في صناعة وتسجيل الأهداف، وتأدية الدور الدفاعي بنفس الإتزان مع الواجب الهجومي.

وفي ظل هذا المستوى المتميز للجناح الإسباني، قرر الجناح المعار من تشيلسي إلى إيندهوفن «فان خينكل» نفض الغبار عن نفسه بتصريحات توضح مدى رغبته في مزاحمة ألونسو على اللعب كأساسي خلال الموسم المقبل، خصوصًا مع عودة النادي للمنافسة على الثلاثية وليس كما هو الحال الآن بمنافسته على الدوري وكأس إنجلترا فقط.

وانضم فان خينكل إلى تشيلسي من فيتيس آرنهايم عام 2013 بقرار من جوزيه مورينيو، لكنه تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أفسدت انطلاقته مع النادي ليجد نفسه بين صفوف ميلان على سبيل الإعارة بعد تعافيه، وبعدها بعدة أشهر أعير إلى ستوك سيتي ثم إلى بي اس في ايندهوفن.

وفيه حديث خص به Goal قال صاحب الـ 24 عامًا «أضع كامل تركيزي على ايندهوفن حاليًا فهو فريقي الآن، وفي نفس الوقت لم أتخل بعد على أمل اقتحام تشكيلة تشيلسي».

وأضاف «لا أفكر في فرق أخرى ولا حتى أشغل تفكيري بتشيلسي، أنا أتابع مباريات الفريق، لكنه ليس فريقي الآن، أنا لا أشعر بأنني على سبيل الإعارة في إيندهوفن، فنحن نعرف بعضنا البعض بشكل جيد جدًا».

وواصل «في بعض الأحيان لا يوجد خيار آخر سوى الذهاب على سبيل الإعارة، في إيندهوفن تعاملوا معي بطريقة استثنائية، لقد أمنوا في قدراتي حتى بعد تعرضي للإصابة في الصيف الماضي، حاولوا التعاقد معي مرة أخرى، وتشيلسي رفض البيع، ولهذا السبب قمت بتمديد عقدي مع تشيلسي لسنة إضافية، فلم يكن يتبقى سوى سنة واحدة، والآن أمامي عامين في عقدي مع الفريق».

وكشف «تشيلسي رفض السماح برحيلي ربما بسبب تراجع سعري في السوق. هناك فرصة للعودة إلى هناك وأكون جزءًا من الفريق، لديّ ثقة في ذلك، أنا أشاهدهم في كثير من الأحيان وأحاول مشاهدة كل مباراة لهم، إنهم يقدمون مستوى رائع وسيفوزون بلقب البريميرليج».

وختم قائلاً «عندما كنت أصغر سنًا، كنت أتابع كرة القدم الإنجليزية في كل وقت، لكن لم أكن أشجع فريق بعينه، والآن تشيلسي هو فريقي المفضل في إنجلترا، ولذا فإنني أهتف باسمه، ودوافعي للعودة أكبر من أي وقت مضى، ليس فقط لكي ألعب دوري أبطال أوروبا. بالطبع من اللطيف اللعب في هولندا، إنه شيء رائع لانك على مقربة من عائلتك وأصدقائك، لكن في نهاية المطاف أنت بحاجة للخطوة التالية، وإذا لم يكن ذلك في تشيلسي، فقد أبحث عن مكان آخر».

goal