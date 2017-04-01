نجم سان جيرمان يبريء التحكيم من فضيحة برشلونة

رفض جوليان دراكسلر نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تحميل التحكيم السيء مسؤولية خسارة فريقه المهينة بنتيجة 1-6 أمام برشلونة الاسباني في اياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان الحكم الألماني دينيز أيتكين قد تعرض لإنتقادات لاذعة بسبب قرارته المثيرة للجدل في المباراة واتهمه البعض بالتحيز للفريق الكتالوني، الا أن دراكسلر لم يتفق مع هذا الرأي.

وقال الألماني في تصريحات صحفية : “عندما تخسر بنتيجة كبيرة مثل 1-6 فإنه لايمكن أن يكون ذلك فقط بسبب خطأ من الحكم، كنا متوترين جدا والنتيجة 3-0، وعندما سجل كافاني اعتقدت أننا سنتأهل، لكن في النهاية لم نتمكن من ادارة المباراة بشكل جيد”.

وأوضح : “أدائنا الفردي والجماعي لم يكن جيدا، لقد قدمنا مباراة كارثية، ولعبنا بشكل دفاعي مبالغ فيه ولم نحاول حتى تسجيل هدف واحد يقتل المباراة، من الصعب أن تدافع وتصمد لمدة 90 دقيقة أمام فريق كبير مثل برشلونة، يهاجمك باستمرار ويضغط عليك، لقد فشلنا في إدارة الموقف وخاصة في الشوط الأول”.

وسيتواجه برشلونة في دور الثمانية مع يوفنتوس الايطالي في تكرار لنهائي 2015.