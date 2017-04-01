نجم ليدز يونايتد: أنا مُشجع لتشيلسي

كشف مهاجم نادي ليدز يونايتد «كريس وود» عن مؤازرته لتشيلسي، في حديثه لوسائل الإعلام البريطانية بداية هذا الأسبوع.

وربما يكون تشيلسي أحد خصوم ليدز يونايتد في الموسم المقبل، إذا ما تمكن فريق ملعب آيلاند روود من الحفاظ على مسيرته الحالية في التشامبيونشيب والعودة إلى البريميرليغ بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا في الدرجات الدنيا.

وفسر المهاجم الدولي النيوزيلاندي سبب عشقه لتشيلسي قائلاً لقناة سكاي سبورتس «أختي اسمها تشيلسي، ووالدي نما على دعم النادي، وأنا اتبعته».

ويُقدم وود /25 عامًا/ مستوى مذهل مع ليدز هذا الموسم، إذ نجح في تسجيل 24 هدفًا قاد بهم ليدز للمنافسة على المركز الثالث المؤهل للمرحلة الفاصلة المؤهلة إلى البريميرليغ.

وسبق لكريس وود تمثيل أندية وست بروميتش البيون وليستر سيتي قبل خوضه لرحلة مثيرة للاعجاب مع ليدز يونايتد تحت قيادة المدرب «غاري مونك».

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 69 نقطة من 38 مباراة، ومن المرجح جدًا في الوقت الراهن أن يتمكن فريق غرب يوركشاير من التأهل للمرحلة النهائية.

ويعود ليدز يونايتد للعمل بعد انتهاء العطلة الدولية لمواجهة ريدينغ على ملعب «مادجسكي» اليوم السبت، وهو من أصعب الأماكن هذا الموسم، ويأمل الفريق في انتزاع ولو نقطة واحدة لمواصلة مُطاردة نيوكاسل وبرايتون على الصدارة.

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