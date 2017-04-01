هداف البريميرليغ الأفضل في مارس، ومكافأة لهاو!

تُوج المهاجم الدولي البلجيكي «روميلو لوكاكو» بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الجمعة.

وتسلم لوكاكو الجائزة قبل 24 ساعة فقط من انطلاق الجولة الـ 30 من المسابقة التي يحتل فيها فريقه «إيفرتون» المرتبة السابعة برصيد 50 نقطة بفارق ست نقاط فقط عن منافسه القادم «ليفربول» صاحب المرتبة الرابعة.

وقدم لوكاكو مستوى مُبهر على مدار شهر مارس تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، إذ سجل أربعة أهداف، من بينهم هدفين أمام هال سيتي على ملعب جوديسون بارك جاءا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ويتصدر لوكاكو لائحة هدافي البريميرليج برصيد 21 هدفًا بفارق هدفين عن نجم توتنهام هوتسبير «هاري ريدناب».

وقال صاحب الـ 23 عامًا للموقع الرسمي لإيفرتون «أنا سعيد حقًا بهذه الجائزة، الفوز بها يعطيني دفعة إضافية. أعتقد أننا نستعد بشكل مختلف هذا العام لديربي الميرسيسايد، فقد لعب معظم اللاعبين مباريات دولية خلال الأسبوع الماضي، ولم نتحدث عن هذه المباراة كثيرًا».

وأضاف «نحن في وضع جيد، ونعلم بأن علينا التركيز، وترك مشاعرنا، والسيطرة على أنفسنا قبل الديربي. نسعى لتحقيق الفوز في نهاية اليوم، نحتاج للحفاظ على تركيزنا والحصول على النقاط الثلاث».

وكان ثنائي بورنموث «آرتور بوروك وجوش كينج» من بين اللاعبين الذين نافسوا لوكاكو على الجائزة.

واستطاع المدير الفني الإنجليزي «إدي هاو» التتويج بلقب أفضل مدرب في شهر مارس بفضل جمعه لسبع نقاط من مبارياته ضد مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد وسوانسي سيتي.