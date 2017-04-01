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وعود خيالية من إنتر لإقناع كونتي بالرحيل عن تشيلسي

وعود خيالية من إنتر لإقناع كونتي بالرحيل عن تشيلسي

By admin
1 أبريل، 2017
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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي قرر تأجيل مفاوضات تجديد تعاقده مع البلوز، وذلك بسبب العرض المقدم من نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد معه.

وكان فيدريكو باستوريلو وكيل أعمال المدرب الإيطالي قد أكد في تصريحات صحفية أن هدف كونتي هو المواصلة مع تشيلسي، لكن في حالة وصول عروض وفرص جديدة من أندية تاريخية فإن الأمر قد يكون مغريًا.

ولم تخف مجموعة صننج الصينية مالك إنتر الحالية اهتمامها بالتعاقد مع كونتي في الموسم المقبل، لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

ووفقًا لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن كونتي قرر تعليق مفاوضات تجديد تعاقده مع تشيلسي، لمعرفة قرار النادي حول بيع نجوم البلوز، إيدين هازار وتيبو كورتوا ودييجو كوستا.

ويمتد تعاقد كونتي الحالي مع تشيلسي حتى يونيو 2019، واقترب للغاية من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مواسمه في البريميرليج.

وسيقدم إنتر وعدًا لكونتي بمنحه الضوء الأخضر في كافة التعاقدات التي يطلبها، وبميزانية تصل إلى 200 مليون يورو.

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