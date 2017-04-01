ويست بروم يواصل اسقاط الكبار ويجبر يونايتد على التعادل السلبي

واصل فريق وست بروميش ألبيون إسقاطه لكبار الدوري الانجليزي، بعدما تمكن من إجبار مانشستر يونايتد على التعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثلاثين من البطولة.

ودخل وست بروميش المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الماضية، طامحا في مواصلة اقترابه من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر لعب مانشستر يونايتد متأثرا بالغيابات التي عانى منها، بإصابة الفرنسي بول بوغبا وإيقاف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ومر اللقاء مملا رغم استحواذ مانشستر الكامل على مجريات الأمور، حيث مرت أول 90 دقيقة بدون أي تسديدة على المرميين.

وبهذا التعادل يحتل مانشستر المركز الخامس بـ53 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال السادس، بينما يحتل وست بروميتش المركز الثامن بـ44 نقطة.