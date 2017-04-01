ويمبلي يمنح توتنهام مُهلة أخيرة مدتها 30 يومًا

ينتظر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ردًا نهائيًا من إدارة توتنهام هوتسبير خلال 30 يومًا من الآن، بشأن الانتقال إلى ملعب ويمبلي في الموسم المقبل 2018/2017، وذلك لجدولة المباريات المقررة على نفس الملعب في المنافسات الأخرى مثل «كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية» بالإضافة للمباراة الفاصلة المؤهلة إلى الدوريات المختلفة «البريميرليج والتشامبيونشيب والليج وان».

ومنحت الإدارة العليا لملعب ويمبلي إدارة توتنهام مُهلة نهائية من 31 مارس إلى 30 أبريل للرد.

ويحاول توتنهام منذ عدة أعوام إنشاء ملعب جديد يتسع لـ 61 ألف متفرج بدلاً من ملعبه الحالي «وايت هارت لين» الذي لا يحمل أكثر من 35 ألفًا.

ولهذا السبب طلب توتنهام من الاتحاد الإنجليزي استقبال ويمبلي لمبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تمهيدًا للانتقال الكامل خلال الموسم المقبل لحين انتهاء مشروع بناء الملعب الجديد.

وأمام توتنهام شهر واحد للتأكيد على أنه بحاجة للعب على ملعب ويمبلي خلال الموسم المقبل، وإنه سوف يتسلم الملعب الجديد قبل بداية موسم 2019/2018 على أعبد تقدير.

وقال توتنهام في بيانه رسمي «نعطي أنفسنا مرونة أكبر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إيقاف اللعب على ملعب وايت هارت لين، لا يزال لدينا نية لقضاء الموسم المقبل على ملعب ويمبلي قبل العودة إلى ملعبنا الجديد مطلع موسم 2019/2018».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة توتنهام هوتسبير «دانييل ليفي» مواصلة التركيز على ضمان حماية كبيرة لمستقبل النادي في جميع الأوقات.

وأضاف «الجميع حريصون على معرفة إذا ما كان هذا هو الموسم الأخير لنا في وايت هارت لين أم لا. سوف نتخذ قرار وقف وايت هارت لين التاريخي عندما يكون لدينا تأكيدات بموعد تسلمنا للملعب الجديد».

فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو، الذي سيواجه آرسنال على ملعب وايت هارت لين في البريميرليج يوم 30 أبريل، خاض أربع مباريات على ملعب ويمبلي هذا الموسم في منافسات دور مجموعات أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولم يحقق الفوز سوى مرة يتيمة.

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