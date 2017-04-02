آرسنال مُفتاح خيانة مونتيلا للميلان!

اختارت إدارة يوفنتوس التفاوض من الآن مع المدرب الحالي لميلان «فينتشنزو مونتيلا» لتولي تدريب الفريق، خوفًا من تخلي ماكس أليجري عن الفريق وتلبيته لدعوة تدريب آرسنال التي تلقاها خلال الشهر الماضي بسبب السقوط الحاد لفريق المدفعجية تحت قيادة الفرنسي آرسين فينجر، خاصةً في منافسات دوري أبطال أوروبا الذي ودعه على يد بايرن ميونخ بنتيجة كارثية (2/10).

وأرجأ أليغري الحديث عن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي، لكنه لا يزال على صلة قوية بإداراتي باريس سان جيرمان وآرسنال وحتى برشلونة.

وقالت صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية في عددها الصادر اليوم الأحد «هناك العديد من الأسماء التي ذُكرت داخل أروقة عملاق تورينو بما في ذلك لوتشيانو سباليتي من روما وماركو جيامباولو من سامبدوريا وجيان بييرو جاسبيريني من أتالانتا».

وأكدت مصادر الصحيفة ذاتها أن مونتيلا يبقى الرجل المُفضل لخلافة أليجري في تدريب يوفنتوس خلال الموسم المقبل، حيث أثبت نفسه بقوة منذ تعويضه لميهايلوفيتش في سان سيرو بالمنافسة على مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل رغم ضعف إمكانيات ميلان في ظل الأزمة المالية.

وبدأ مونتيلا عمله في الحقل الفني بداية عام 2011 حين درب أكاديمية شباب روما، لينتقل فيما بعد لتدريب أندية كاتانيا وفيورنتينا وسامبدوريا.

ويجهل مونتيلا ما سيحدث معه في المستقبل، حيث اعترف بذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس السبت قائلاً «سيتعين علينا الانتظار لنرى ما يريدون القيام به معي».

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