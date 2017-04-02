أنشيلوتي: أعرف جيدًا تلك المرارة التي شعر بها إيمري!

يستمتع المدرب الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” بوقته مع بايرن ميونخ، فهو يتصدر معه الدوري الألماني كما قاده لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيواجه فيه ريال مدريد، لكن له أيضًا عين على ما يجري بين كبار الساحة الأوروبية.

الرجل المحنك عاد اليوم ليتحدث عن “الريمونتادا” التاريخية التي قام بها برشلونة أمام باريس سان جيرمان (6-1 في الكامب نو) مواسيًا في نفس الوقت المدير الفني الإسباني “أوناي إيمري”، إذ أكد أنه يعرف جيدًا الإحساس الأليم الذي عاشه بالإقصاء بتلك الطريقة القاسية.

ففي حديثه مع صحيفة “جورنال دو ديمونش” قال “لا أحد بإمكانه تفسير ما حصل في برشلونة، كرة القدم لعبة لا تعرف المستحيل ولا يمكنك أبدًا أن تتنبأ بمصيرك. أعرف جيدًا عما أتحدث، فقد خسرت نهائي دوري أبطال أوروبا وفريقي متفوق على الخصم بثلاثة أهداف نظيفة (خسارة ميلان أمام ليفربول سنة 2005 بضربات الجزاء)”

ثم تابع “لقد كان الأمر صعبًا جدًا علي خاصة وأننا لعبنا جيدًا وقاتلنا، لكن على الأقل كان هناك وقت لأتقبل ما حصل. أما في برشلونة، تلقى باريس 3 أهداف في 7 دقائق ثم أتبعها الحكم بصافرة النهاية، يا إلاهي، لم أر مثل هذا السيناريو في حياتي. أتصور المرارة التي شعر بها أوناي، لقد سمعته يتحدث عقب المباراة، كان حزينًا جدًا ومع ذلك حافظ على تركيزه”

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