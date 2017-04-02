أنشيلوتي يعترف بفضل زيدان عليه

اعترف مدرب بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي بمساعدة مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان له كثيرًا في التواصل مع الفرنسيّ كريم بنزيمة عندما كان يشرف على تدريب فريق العاصمة الإسبانية مشيرًا إلى أن المهاجم يلقى معاملة سيئة من طرف منتخب بلاده.

وأضاف لصحيفة جوغنال دو ديمونش الفرنسية حول مدرب ريال مدريد الذي سيواجهه بعد عشرة أيام ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا “لقد ساعدني كثيرًا في العلاقة مع بنزيمة. زيدان شخص متواضع ولديه كاريزما كبيرة. كمساعد مدرب كان يرغب في تعلم كل شيء والآن هو مدرب مهم”.

وتابع متحدثًا عن بنزيمة “الفرنسيون سيئون، إنه الرفيق الأمثل لـ كريستيانو رونالدو. ولكن حقيقة هو لم يقدم أبدًا ذلك المستوى مع منتخب فرنسا”.

وأنهى أنشيلوتي تصريحه بالإشارة إلى أنه يمزح مع اللاعبين وقد داعب ريبيري بأن قال له إنه “يشبه فيرّاري، ولا يمكن استعمال فيرّاري كل يوم. اليوم ليس يوم الأحد، لهذا لن تلعب”.

goal