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إشبيلية يواصل التعثر ويتعادل أمام خيخون

إشبيلية يواصل التعثر ويتعادل أمام خيخون

By admin
2 أبريل، 2017
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واصل نادي إشبيلية الإسباني التعثر في بطولة الدوري الإسباني، وتعادل سلبيًا أمام سبورتينغ خيخون، في الجولة التاسعة والعشرين من الليغا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ريمون سانشيز بيثخوان في إشبيلية.

وسيطر الفريق الأندلسي على المباراة بصورة كبيرة على مدار شوطي اللقاء، لكن دون أن يتمكن لاعبوه من هز شباك خيخون.

وجاء التعادل ليحبط آمال إشبيلية في العودة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعدما تعثر الفريق الأندلسي للمرة الرابعة على التوالي، حيث تعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.

وارتفع رصيد إشبيلية للمركز الرابع بعد وصوله للنقطة رقم 58، فيما ارتفع رصيد سبورتنغ خيخون للنقطة 22 في المركز الثامن عشر.

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