الاتحاد السوداني يطلب مواجهة المنتخب المحلي في أفريل

كشفت تقارير إعلامية صحفية سودانية بحسب ما أورده موقع الميدان أمس أن الاتحاد المحلي تقدم باعتذار رسمي لنظيره الجزائري عن إلغاء المواجهتين الوديتين اللتين كانتا مقررتين شهر مارس أمام المنتخب المحلي الجزائري، مبررا ذلك بأسباب مالية حالت دون تنقل المنتخب السوداني وكذلك الشغور الإداري بعد استقالة الأمين العام مجدي شمس الدين، طالبا من مسؤولي الفاف إعادة برمجة المواجهة الشهر الجاري وهو في انتظار الرد من قريشي بصفته المسؤول حاليا عن المنتخب المحلي.

قريشي قد يرفض الطلب لعدة اعتبارات

يبدو أن الطلب الذي تقدم به المنتخب السوداني سيقابل بالرفض من قبل مسؤولي الفاف والمدرب المؤقت توفيق قريشي بالنظر إلى صعوبة تجميع اللاعبين الحاليين للخضر، في ظل ما تعرفه البطولة المحلية من مشاكل برمجة بتواجد عديد اللقاءات المتأخرة التي جعل نهايتها تتأخر إلى غاية شهر جوان القادم، إضافة إلى أن ما قام به الاتحاد السوداني شهر مارس تسبب في الغاء التربص بأكمله وأثر كثيرا على البرنامج الذي سطره قريشي لتحضير المنتخب لتصفيات شان 2018، لهذا قد يرفض ويبرمج لقاء في جوان مع منافس آخر أو يوافق لكن لن يلعب اللقاء خلال هذا الشهر.

ب-بكوش