ا. العاصمة: البرمجة الجديدة تخلط أوراق الاتحاد و27 يوما عطلة للاعبين

سيكون فريق اتحاد العاصمة أمام عطلة حتمية طويلة تمتد إلى غاية ثلاثة أسابيع كاملة بسبب البرمجة العشوائية للرابطة المحترفة الأولى موبيليس التي تطمح لتسوية رزنامة مبارياتها المتأخرة قبل العودة إلى البرمجة العادية من أجل تفادي التلاعب بنتائج المباريات الخاصة باللقاءات المصيرية التي تلعبها بعض الأندية المعنية بتفادي السقوط إلى حضيرة القسم الثاني.

27 يوم دون منافسة رسمية لأشبال بول بوت

هذا وسيكون أشبال المدرب البلجيكي لفريق اتحاد العاصمة بول بوت أمام عطلة حتمية مدفوعة الأجر تمتد طيلة 27 يوم كامل، إلى غاية إجراء اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 23 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس أمام شبيبة القبائل، بما أن آخر لقاء لعبه رفقاء برفان كان في غليزان أمام السريع المحلي يوم 25 من شهر مارس الماضي، وهو الأمر الذي سينعكس سلبيا على التشكيلة العاصمية التي قد تدخل في فترة فراغ.

فترة التوقف في مرحلة الذهاب تسببت في انكسار مسيرة الاتحاد

وبالعودة إلى مشـوار اتحاد العاصمة خلال مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى نجد أن أشبال المدرب كافالي كانوا يحتلون صدارة الترتيب بفارق مريح عن أقرب الملاحقين، إلا أن فترة توقف البطولة التي دامت أكشر من شهر بسبب تربص المنتخب الوطني كسرت من ريتم الانتصارات التي حققها فريق سوسطارة الذي دخل في دوامة كبيرة من المشاكل والتي عصفت بالطاقم الفني السابق قبل استقدام المدرب البلجيكي الحالي بول بوت.

مواجهة الكاب يوم 28 أفريل

بعد مواجهة شبيبة القبائل في التاريخ السابق ذكره، سيكون فريق اتحاد العاصمة أمام تحدي آخر بمواجهة أحد الفرق الأخرى المعنية بالسقوط « شباب باتنة « بتاريخ 28 أفريل بملعب عمر حمادي ببولوغيــن والتي يسعى من خلالها أصحاب الأرض لإضافة ثـلاث نقــاط ثمينة تمكنهم من العودة إلى سباق الصدارة التي يحتلها فريق وفاق سطيف بفارق 12 نقطـــة كاملة عن فريق اتحاد العاصمة الذي يحتل المرتبة الرابعة برصيد 35 نقطة.

الفرصة مواتية أمام بوت لتصحيح الأخطاء من جديد

ويمكن القول أن فترة الراحة الإجبارية التي تحصل عليها الفريق بمناسبة توقف البطولة، بسبب تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، ستكون بالدرجة الأولى في صالح المدرب بول بوت الذي سيكون أمامه متسع من الوقت لتحضير مواجهة شبيبة القبائل بشكل جيد.

يونس. ر