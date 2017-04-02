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باريس قد يواجه غرامات بسبب سلوك جماهيره أمام موناكو

باريس قد يواجه غرامات بسبب سلوك جماهيره أمام موناكو

By admin
2 أبريل، 2017
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أكدت تقارير صحفية ان فريق باريس سان جيرمان قد يواجه عقوبات بسبب تصرفات جماهيره في مباراة موناكو بالأمس .
ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن جماهير باريس قد تسببت في أضرار بملعب المباراة بالأمس وقد تواجه عقوبات من الإتحاد الفرنسي لكرة القدم .
وقد أظهرت بعد الصور لإستاد بارك أولمبيك إتلاف عدداً من المقاعد في الملعب ، الأمر الذي سببه جماهير البي أس جي أثناء إحتفالهم .
ويذكر ان باريس قد فاز في مباراة الأمس بنتيجة 1-4 على موناكو ، ورفع الفريق الباريسي أولى ألقابه مع المدرب أوناي إيمري .
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