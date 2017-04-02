باريس قد يواجه غرامات بسبب سلوك جماهيره أمام موناكو

أكدت تقارير صحفية ان فريق باريس سان جيرمان قد يواجه عقوبات بسبب تصرفات جماهيره في مباراة موناكو بالأمس .

ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن جماهير باريس قد تسببت في أضرار بملعب المباراة بالأمس وقد تواجه عقوبات من الإتحاد الفرنسي لكرة القدم .

وقد أظهرت بعد الصور لإستاد بارك أولمبيك إتلاف عدداً من المقاعد في الملعب ، الأمر الذي سببه جماهير البي أس جي أثناء إحتفالهم .

ويذكر ان باريس قد فاز في مباراة الأمس بنتيجة 1-4 على موناكو ، ورفع الفريق الباريسي أولى ألقابه مع المدرب أوناي إيمري .