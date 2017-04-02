برشلوني سابق مطلوب في الريال بـ 90 مليونًا!

ادعت صحيفة سبورت الكتالونية مُتابعة المدير الفني لريال مدريد «زين الدين زيدان» للتطور الكبير الذي يعيشه ابن لاماسيا «تياغو ألكانتارا» رفقة ناديه الحالي بايرن ميونخ.

وظهرت هذه الأنباء بعد أسبوعين فقط من التصريح الذي أدلى به قائد برشلونة «آندريس إنييستا» عن ترحيبه بفكرة عودة ألكانتارا إلى ملعب كامب نو.

وحث إنييستا إدارة البرسا، خلال حضوره لحفل الترويج لعلامة الساعات السويسرية «تاج هوير»، على استعادة تياجو من البايرن، نظرًا لنضوجه وتمتعه بموهبة كبيرة تضعه بين أفضل متوسطي الميدان حول العالم.

وعلمت مصادر صحيفة سبورت بعد عدة أيام بأن زين الدين زيدان يَحلم بشراء تياجو حتى لو كلفه ذلك 90 مليون يورو.

وأشارت مصادر الصحيفة داخل كامب نو إلى أن إدارة برشلونة لم تعد راغبة في استعادته من بايرن ميونخ ولن تنصت لنصيحة إنييستا الذي قال أيضًا «تياجو لا يزال شابًا والمستقبل أمامه، وإذا ما قرر العودة إلى برشلونة فذلك سيكون خبرًا رائعًا للجميع، وأرى أنه عنصر مميز وحظوظ تطوره كبيرة جدًا».

ويُعاني خط وسط برشلونة من ضعف حاد سواء في عملية استخلاص الكرة من الخصم أو في عملية بناء الهجمات بشكل سريع، فضلاً عن تراجع مستوى جميع لاعبي الوسط بما في ذلك الوافد الجديد «آندري جوميش» فيما يخص الاستحواذ وتدوير الكرة بين الأقدام.

وعلق المدرب التاريخي لريال مدريد وروما وميلان (فابيو كابيلو) على هذه الحالة قائلاً: «برشلونة خسر قوته في خط الوسط، لكنه هجومه لا يُصدق، وهذا ما سيجعل مباراته ضد يوفنتوس مُتكافئة».

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