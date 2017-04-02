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بن زية يواصل عروضه القوية مع ليل

بن زية يواصل عروضه القوية مع ليل

By admin
2 أبريل، 2017
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عاد نادي ليل بفوز مهم من تنقله إلى باستيا لمواجهة صاحب الأرض والجمهور في افتتاح لقاءات الجولة الواحدة والثلاثين من الليغ 1، نادي الشمال تمكن من تسجيل هدف واحد كان كفيلا بمنحه ثلاثة نقاط مهمة في حسابات البقاء، من جانب ليل واصل الدولي الجزائري ياسين بن زية الظهور أساسيا في تشكيلة المدرب فرانك باسي، ياسين قدم مستوى مميز جدا في الخط الأمامي لناديه ونال ثالث أحسن علامة في اللقاء ككل بعد أن أكمل المواجهة حتى صافرة النهاية، من جانب باستيا شارك الدولي الجزائري السابق مهدي مصطفى أساسيا كعادته إلا أنه ترك مكانه في الدقيقة 70 في تغيير تكتيكي من المدرب على أمل تعديل النتيجة، المستوى الذي ظهر به لاعب ليون السابق بعد يومين فقط من تجديد عقده مع النادي يؤكد أن مسؤولي ليل وفقوا في إبقاء اللاعب مع التعداد.

ب-ب

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