بن سبعيني” فينغر كان يرغب في ضمي لآرسنال وجواز سفري الجزائري عطل ذلك”

“لم أصدق حين واجهت إبراهيموفيتش وراموس قدوتي وأتمنى أن أواجهه يوما”

أدلى لاعب الخضر ونادي ران رامي بن سبعيني بحوار لصحيفة “فرانس فوتبول” تكلم فيه عن أهم المحطات في حياته في فقرة تسمى بـ” في اليوم الذي” رامي تكلم عن اليوم الذي بدأ فيه كرة القدم، وقال أن ذلك كان في الشارع، كما تكلم عن اليوم الذي انتقل فيه بعيدا عن عائلته وقال أنه كان يوما صعبا ولو أنه يحمد الله كثيرا على ذلك اليوم لأنه فتح له باب النجومية والشهرة، لاعب ران تكلم أيضا فيما تلى ذلك عن مشواره في الأندية التي احترف فيها وكشف أنه تقدم كثيرا وتطور كثيرا وأن نضجه في ناديه الحالي هو الأكبر منذ بداياته في أوروبا قبل ثلاث سنوات.

” جنسيتي الجزائرية منعتني من الانضمام إلى نادي آرسنال “

خريج مدرسة بارادو انتقل بعد ذلك للحديث عن مشواره الاحترافي وبدأه من أول تجربة خارجية له، حيث كشف أنه انتقل لإجراء تجارب في آرسنال الإنجليزي سنة 2012 (كتبنا عنها في حينها وقلنا أنها كانت فاشلة) لكن رامي أكد أنها كانت ناجحة حين قال: ” أتذكر جيدا تجربتي في آرسنال، جون مارك غيو الذي كان يشرف على أكاديمية بارادو تحادث مع أرسن فينغر مدرب آرسنال لأنه يعرفه جيدا، عرض عليه تجريبي وهو ما كان بالفعل، حيث تنقلت للندن وتدربت مع الفريق الأول ومع مدافعيه الكبار في صورة كوسيليني، مرتيساكير وكذا جيرود، سانيا، الشماخ وغيرهم، في نهاية التربص المدرب أرسن فينغر تحدث معي وقال أنه كان يرغب في بقائي نظرا لموافقة جميع الطاقم التدريبي لكن كوني جزائري لا أملك جواز سفر أوروبي فإن ذلك يمنعني “. يذكر أن بن سبعيني شارك في لقاء ودي مع الفريق الثاني خسره بسداسية تسبب فيه بهدفين ما جعل الكثير من أنصار آرسنال يهاجمونه وقتها “.

“أصبت قبل إجراء التجارب في بورتو ومع ليرس بدأت مشواري ”

بعد آرسنال كشف بن سبعيني أنه أقبل على إجراء التجارب في ناديين أوروبيين آخرين، هما بورتو البرتغالي ونيس الفرنسي لكنه أصيب في أثناء وقبل التجارب أيضا قبل التوجه لبلجيكا أين انطلق وبقوة وقال:” لقد أقبلت أيضا على إجراء التجارب في بورتو وأيضا نيس، لكن أصبت في المرتين قبل أن أتوجه إلى بلجيكا وبالضبط لنادي ليرس الذي بدأت معه مشواري الاحترافي” .

“لم أصدق أني قابلت إبراهيموفتش وراموس هو قدوتي في عالم الكرة”

بن سبعيني تكلم في حوراه أمس عن أهم اللاعبين المؤثرين في حياته وهنا بدأ بالدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حيث أكد أنه لم يصدق حين قابله على أرض الملعب: ” أتذرك جيدا اليوم الذي قابلت فيه إبراهيموفيتش كان ذلك مع مونبوليي لقد قلت في نفسي حين دخلت: ” أووه رامي الآن أنت تواجه إبراهيموفيتش” لقد حاولت بكل قوتي إيقافه، كان لي مناسبتين في لقائه وجها لوجها وتمكنت في الحالتين من التفوق عليه” وعن قدوته في الحياة قال بن سبعيني:” مثلي الأعلى في الحياة هو والدي، لقد قدم لي الكثير أما مثلي الأعلى في عالم الكرة هو مدافع الريال سيرجيو راموس، أتمنى أن ألتقي به يوما ولما لا يكون ذلك في ملاعب كرة القدم “.

“ارتباط اسمي بالخضر كان بمثابة الحلم ولن أنسى أبدا أول دعوة وصلتني”

في الأخير تكلم بن سبعيني عن المنتخب الوطني، حيث أكد أنه لن ينسى أبدا أول دعوة وصلته وكانت من مدربه الحالي كريستيان غوركيف: ” أتذكر أول مشاركة لي مع المنتخب جيدا لقد كانت مع المدرب غوركيف، لقد قرأت اسمي في كل مكان في الصحف قبل هذا اللقاء و كان ذلك بمثابة الحلم بنسبة لي، عائلتي كانت فخورة جدا بي والكل طالبني بالعمل أكثر من أجل الحفاظ على مكاني أتذكر ذلك جيدا .”

ع.ب