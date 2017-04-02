بن طالب يفشل في الإطاحة بالغريم دورتموند

رغم أنه كان يمني النفس بفوز على حساب الغريم بوروسيا دورتموند، إلا أن ذلك لم يتحقق للدولي الجزائري نبيل بن طالب، الذي لم يتمكن رفقة فريقه من الفوز وحقق تعادلا بهدف لهدف في اللقاء، الذي جمع الغريمين أمس السبت في الدوري الألماني، رفقاء نبيل تأخروا في النتيجة عن طريق أوباميانغ لكنهم عادوا وعدلوا الكفتين بهدف كهرير قبل نهاية اللقاء بـ13 دقيقة، من جانب أصحاب الأرض شارك بن طالب أساسيا ولعب تسعين دقيقة قدم فيها مستوى متباينا بين جيد ومتوسط وحصل على تقييم جيد نسبيا من موقع “هو سكورد” 6.9 كرابع أحسن لاعب من جانب فريقه، والعاشر بين كل لاعبي اللقاء الـ28 .

بورقعة بن عزوز