بونجاح: “لقب الهداف لا يهمني وأتمنى عودة منافسي يوسف العربي من الإصابة”

أدلى لاعب الخضر ونادي السبت القطري بغداد بونجاح بتصريحات أمس السبت خلال الندوة الصحفية التي نشطها، بغداد تكلم بداية عن لقاء الداربي ضد الريان والذي وصفه بالنهائي وبأهم لقاء وأضاف:” مباراة صعبة وكلاسيكو قطر ومن أفضل مباريات الدوري، سندخل اللقاء بكل قوة وأتمنى أن يكون جمهور السد متواجدا بقوة لدعمنا من أجل تحقيق الفوز ” وأضاف: “مباراة نهائي لنا وغير مسموح إضاعة النقاط ” .

“ما يهمني هو قيادة الفريق نحو الفوز وليس الفوز بلقب الهداف”

في الشق الثاني تكلم بونجاح عن إمكانية تتويجه بلقب الهداف خاصة بعد إصابة منافسه لاعب لخويا يوسف العربي، بونجاح فاجأ الصحفيين حين أكد رغبته في عودة الهداف المغربي بقوة مستقبلا وقال:” المهم فوز السد بالدوري ولقب الهداف يأتي في المقام الثاني بالنسبة لي، أتمنى عودة يوسف العربي مهاجم فريق لخويا من الإصابة بكل قوة، أسعى للتسجيل أمام الريان بكل قوة لمساعدة فريقه على تحقيق الفوز ، أنتظر دعما كبيرا من جماهير السد والتواجد خلف الفريق لمدة 90 دقيقة للفوز “.

ع.ب