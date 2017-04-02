بيولي يوضح رد فعله حول إهتمام الإنتر بالتعاقد مع كونتي

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب إنتر ميلان الإيطالي انه غير مهتم بشائعات رغبة الإنتر في التعاقد مع انطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي كمدرب للنيراتزوري .

ويذكر أن إدارة صننغ الصينية رغبت في التعاقد مع كونتي لتحقيق نتائج طيبة مع الإنتر في الموسم المقبل .

ونقلت شبكة بريمم سبورتس تصريحات بيولي والذي قال : لا اهتم بشائعات إحضار كونتي لتدريب الإنتر , الصحافة تركز في المستقبل ولاتركز على الحاضر , انا اركز على الحاضر واسعى لتحقيق هدفي مع الفريق .

وتابع بيولي : أعتقد أن الإنتر قريب من يوفنتوس في المنافسة على لقب الدوري وهدفنا هو تطوير وتحسين الأداء من اجل الموسم المقبل , لأننا نريد المنافسة والفوز .

وأكمل مدرب الإنتر حديثه قائلاً : لا اهتم بما سيحدث في مباراة نابولي ويوفنتوس وكل مايهمني هو أن يحقق الإنتر الفوز في مبارياته وتحقيق اكبر قدر من النقاط الممكنة .