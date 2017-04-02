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بيولي يوضح رد فعله حول إهتمام الإنتر بالتعاقد مع كونتي

بيولي يوضح رد فعله حول إهتمام الإنتر بالتعاقد مع كونتي

By admin
2 أبريل، 2017
2010
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أكد الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب إنتر ميلان الإيطالي انه غير مهتم بشائعات رغبة الإنتر في التعاقد مع انطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي كمدرب للنيراتزوري .
ويذكر أن إدارة صننغ الصينية رغبت في التعاقد مع كونتي لتحقيق نتائج طيبة مع الإنتر في الموسم المقبل .
ونقلت شبكة بريمم سبورتس تصريحات بيولي والذي قال : لا اهتم بشائعات إحضار كونتي لتدريب الإنتر , الصحافة تركز في المستقبل ولاتركز على الحاضر , انا اركز على الحاضر واسعى لتحقيق هدفي مع الفريق .
وتابع بيولي : أعتقد أن الإنتر قريب من يوفنتوس في المنافسة على لقب الدوري وهدفنا هو تطوير وتحسين الأداء من اجل الموسم المقبل , لأننا نريد المنافسة والفوز .
وأكمل مدرب الإنتر حديثه قائلاً : لا اهتم بما سيحدث في مباراة نابولي ويوفنتوس وكل مايهمني هو أن يحقق الإنتر الفوز في مبارياته وتحقيق اكبر قدر من النقاط الممكنة .
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