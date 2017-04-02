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تايدر يعود للتشكيلة الأساسية بعد غياب

تايدر يعود للتشكيلة الأساسية بعد غياب

By admin
2 أبريل، 2017
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بعد غياب طويل جدد مدرب بولونيا دونادوني ثقته في الدولي الجزائري  سفير تايدر وأشركه أساسيا في لقاء فيورنتينا في الدوري الإيطالي والذي جرى عشية أمس الأحد، سفير لعب لغاية الدقيقة الـ54 قبل أن يقرر المدرب سحبه وكانت النتيجة حينها تشير لتأخر بولونيا بهدف ومن دون رد، لكن خروج تايدر لم يغير من مصير اللقاء شيئا وانقاد فريقه للخسارة، مستوى تايدر كان متواضعا نسبيا لكن يبقى ذلك مبررا، حيث  غاب لفترة بسبب الإصابات ولم يجد بعد معالمه فوق أرضية الميدان، يذكر أن لقاء الفيولا عشية أمس هو الثالث فقط لسفير منذ ديسمبر الماضي . 

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