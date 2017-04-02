شدد متوسط الميدان الإيفواري ونجم مانشستر سيتي “يايا توري” على ضرورة تشبث فريقه بأمل إنهاء الموسم بإنجازات عظيمة رغم داريته بأن الأمر صعب جدًا، إذ من اللازم بالنسبة له أن تقاتل كافة المجموعة وتقدم ما في وسعها حتى آخر رمق.

السيتيزنس خرجوا من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد موناكو الفرنسي كما يحتلون المركز الرابع بفارق 12 نقطة كاملة عن المتصدر تشيلسي، لكنهم لا يزالون ينافسون على كأس الاتحاد الإنجليزي والتي سيواجهون فيها آرسنال.

وقال المخضرم الأسمر في حديثه مع “ذا تايمز أوف إنديا” “هدفنا هو إنهاء الموسم بقوة، علينا القتال حتى النهاية. نريد أن نكون ضمن المراكز الأربع الأولى، فمن المهم أن نعطي الجماهير فرصة مشاهدتنا في دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للبريميرليج، لا يمكنك أبدًا أن تستسلم وعلى الجميع أن يتذكر أنه في انتظارنا نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي”

ثم تابع ” نحن لا نقلل من قيمة أية مباراة ونعرف أنه من المهم جدًا تحقيق الفوز لبلوغ إنجازات عظيمة. علينا أمام آرسنال أن نكون مركزين ونستغل نقاط قوتنا على أكمل وجه”

وعن طموحات الفريق خلال الموسم القادم “أتمنى بطبيعة الحال أن نكون أفضل، فهناك مدرب رائع يقودنا وبإمكاننا الذهاب بعيدًا برفقته. سنجهز لذلك خطوة بخطوة وأعتقد أننا بدأنا نفهم بوضوح ما يريده بيب منا”

أما عن تجربته التي دامت 7 سنوات مع النادي “أمضيت وقتًا رائعًا جدًا هنا، استمتعت بلعب كرة القدم وكنت سعيدًا جدًا. الفريق يسعى لجلب اللاعبين لمساعدته على تحقيق الفوز دائمًا، يريدون أن تصبح عقلية الفوز بداخل الكل حتى يتحول إلى ماكينة للانتصارات كما هو الأمر بالنسبة لمانشستر يونايتد أو برشلونة، لقد كان ذلك أكثر ما أثارني لحمل قميص الفريق”

goal