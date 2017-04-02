ثلاثي انجلترا الكبار يسعى لخطف نجم حراسة مرمى اي سي ميلان

أكدت تقارير صحفية انجليزية اليوم على وجود رغبة من قبل كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وتشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب الشاب جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الميلاني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “صنداي ميرور”، والتي أكدت أن الثلاثي الإنجليزي، سيحاول ضم اللاعب لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد سيكون سببًا في اتمام الصفقة، في ظل تأكد الملكي من قدرته على ضم أيًا من ديفيد دي خيا أو تيبو كورتوا خلال الفترة المقبلة.

كما ذكرت أن نادي مانشستر سيتي، سيحاول الدخول في الصفقة من أجل تعويض صفقة كلاوديو برافو، الذي ظهر بعيدًا عن مستواه هذا الموسم.