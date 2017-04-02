الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيالدوري الإيطاليملاعب العالم
ثلاثي انجلترا الكبار يسعى لخطف نجم حراسة مرمى اي سي ميلان

ثلاثي انجلترا الكبار يسعى لخطف نجم حراسة مرمى اي سي ميلان

By admin
2 أبريل، 2017
1394
0
Share:

أكدت تقارير صحفية انجليزية اليوم على وجود رغبة من قبل كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وتشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب الشاب جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الميلاني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “صنداي ميرور”، والتي أكدت أن الثلاثي الإنجليزي، سيحاول ضم اللاعب لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد سيكون سببًا في اتمام الصفقة، في ظل تأكد الملكي من قدرته على ضم أيًا من ديفيد دي خيا أو تيبو كورتوا خلال الفترة المقبلة.

كما ذكرت أن نادي مانشستر سيتي، سيحاول الدخول في الصفقة من أجل تعويض صفقة كلاوديو برافو، الذي ظهر بعيدًا عن مستواه هذا الموسم.

الموضوع السابق

سامباولي يغلق باب التكهنات ويعترف بالبقاء مع ...

الموضوع التالي

هازارد يصف ريال مدريد بـ «المأزق»!

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017