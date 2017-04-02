دي روسي خارج تدريبات روما ويبتعد عن الديربي

تدرب لاعب خط وسط فريق ايه اس روما دانييلي دي روسي اليوم خارج التدريبات الجماعية للفريق على خلفية إصابته مع منتخب إيطاليا .

ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو أن دي روسي يواصل التدريبات خارج المجموعة وبات بعيداً عن مباراة الديربي أمام لاتسيو .

وقد تعرض دي روسي للإصابة في مباراة المنتخب الإيطالي أمام هولندا الودية ، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي 28 مارس ، ولم يستطع اللاعب المشاركة حتى الآن في التدريبات الجماعية .

ويذكر ان روما سيواجه لاتسيو يوم الأربعاء القادم 5 أبريل على ملعب الأولمبيكو في نصف نهائي كأس إيطاليا .