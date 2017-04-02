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دي روسي خارج تدريبات روما ويبتعد عن الديربي

دي روسي خارج تدريبات روما ويبتعد عن الديربي

By admin
2 أبريل، 2017
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تدرب لاعب خط وسط فريق ايه اس روما دانييلي دي روسي اليوم خارج التدريبات الجماعية للفريق على خلفية إصابته مع منتخب إيطاليا .
ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو أن دي روسي يواصل التدريبات خارج المجموعة وبات بعيداً عن مباراة الديربي أمام لاتسيو .
وقد تعرض دي روسي للإصابة في مباراة المنتخب الإيطالي أمام هولندا الودية ، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي 28 مارس ، ولم يستطع اللاعب المشاركة حتى الآن في التدريبات الجماعية .
ويذكر ان روما سيواجه لاتسيو يوم الأربعاء القادم 5 أبريل على ملعب الأولمبيكو في نصف نهائي كأس إيطاليا .
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