دي ماريّا: أنا أيضًا شتمت ولكنهم لا يرون سوى ميسي!

عبر لاعب المنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريّا عن استيائه من العقوبة التي لحقت بقائد التانغو ليونيل ميسي جرّاء تلفظه بشتائم داخل الملعب والتي وصلت إلى إيقافه لأربع مباريات دولية مشيرًا إلى أن الجميع كانت له ألفاظ شتائم بما فيهم هو نفسه.

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان لشبكة ESPN “كل ذلك كان مفاجئًا، تلك السرعة التي تم فيها الإعلان عن العقوبة، بتلك الطريقة. في هذه المباراة أنا أيضًا شتمت وكذلك لاعبون آخرون أيضًا، ولكن الحكم لم ير سوى ألفاظ ميسي بسبب ما لدى ليو من تأثير”.

واستتلى معبرًا عن أمله في تغيير الاتحاد الدولي لكرة القدم لرأيه “الأهم هو يقوم الفيفا بالقيام بأفضل ما يمكن من أجل تخفيف هذه العقوبة”.

وأنهى دي ماريّا حديثه بالتأكيد على استمرار بذلهم الجهد في المنتخب الأرجنتيني من أجل تحقيق الأهداف المرسومة أمامهم وأنه لا يفكر في رحيل مدرب منتخب التانجو باوثا لأنه يقوم بكل ما بوسعه.

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