رئيس الفاف سيزور ممثل أديداس في دبي لمراجعة بعض بنود العقد

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس خير الدين زطشي سيقوم بزيارة إلى ممثل شركة أديداس في دبي الإماراتية خلال الشهر القادم، حيث يريد زطشي استغلال سفريته إلى العاصمة البحرينية المنامة لحضور أشغال المؤتمر العام للفيفا للتوجه منها إلى دبي لالتقاء ممثلي شركة أديداس الممول الرسمي للمنتخبات الوطنية بالعتاد الرياضي، وذلك من أجل مراجعة عديد البنود المتواجدة في العقد الحالي والذي وقع في عهد سابقه روراوة، خاصة أن هذه الشركة لم تلتزم بعديد التعهدات إضافة إلى أن العقد في مجمله لم يستفد منه الخضر بالشكل الجيد.

العقد مستمر حتى 2018 وزطشي سيناقش بعض التفاصيل

الزيارة التي ينوي رئيس الفاف القيام بها إلى ممثل أديداس بدبي ليس من أجل فسخ العقد أو ما شابه ذلك، بل لمناقشة بعض التفاصيل التي يضمها هذا العقد المستمر حتى 2018، مثل تحسين نوعية العتاد الذي يرسل إلى الجزائر والذي يبقى بعيدا عن المواصفات العالمية وما يتم منحه للمنتخبات الأوروبية المتعاقدة مع أديداس، كما سيتم مراجعة حجم الألبسة السنوي الذي تستفيد منه الفاف والذي يبقى بعيدا عن التطلعات وفق ما يراه المسؤول الجديد عن الكرة في البلاد.

العقد لا يضمن أي امتياز للخضر

زطشي وخلال اجتماعه بممثلي أديداس سيعمل على إضافة بعض البنود في العقد إن أمكن، خاصة وأن أديداس لم تمنح أي امتياز للمنتخب الوطني باستثناء تمويله بالألبسة الرياضية وفقط، عكس ما كان عليه الحال مع شركة “بيما” في 2010 حيث كانت تتكفل بتربص الخضر مع المساهمة في بعض المصاريف الجانبية التي كانت الفاف تستفيد منها في تمويل أمور أخرى، حيث سيحاول رئيس الفاف جاهدا الحصول على امتيازات جديدة من هذا الاجتماع.

ب-بكوش