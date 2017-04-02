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روما يخطط لمرحلة ما بعد سباليتي

روما يخطط لمرحلة ما بعد سباليتي

By admin
2 أبريل، 2017
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بدأ نادي روما الإيطالي التفكير جديًا في البدائل المتاحة لتدريب الفريق في حالة رحيل المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني الحالي للفريق.

ووفقًا لموقع “فورزا روما” الإيطالي فإن إدارة الجيالوروسي تواصلت مع روبيرتو مانشيني المدير الفني السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد الموقع أن مانشيني شوهد وهو يدخل المكاتب الإدارية الخاصة بجيمس بالوتا مالك روما، وقضى فيه أكثر من ساعة.

ويبدو أن إدارة روما لا تريد الصبر على سباليتي، خاصة بعد ابتعاد الفريق عن صدارة الدوري الإيطالي، والشك الكبير في التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد خسارة ذهاب نصف النهائي أمام الغريم لاتسيو بهدفين دون رد.

ويطمح بالوتا في رؤية روما يتوج بالبطولات في المستقبل، وسيحاول بكل قوة التعاقد مع مدرب على التطلعات الكبيرة للنادي.

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