سامباولي يغلق باب التكهنات ويعترف بالبقاء مع إشبيلية

قرر الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني الرد على كافة الأخبار التي ربطته بالرحيل عن النادي الأندلسي بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام بالحصول على خدماته من نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وخرجت أخبار عديدة تؤكد أن سامباولي سيكون المدرب المقبل لمنتخب بلاده، وذلك بعد اقتراب رحيل إدجاردو باوزا المدرب الحالي، بعد النتائج المخيبة لراقصي التانجو في تصفيات كأس العالم، روسيا 2018.

وأكد المدرب الأرجنتيني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة سبورتنج خيخون في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني أنه يخطط بالفعل للموسم المقبل رفقة إشبيلية، ولا يفكر في الرحيل.

وقال سامباولي خلال تصريحاته: “لقد أعطيت أفكاري لإدارة النادي، واقتراحات عن اللاعبين الذين أفكر أنهم مناسبون للفريق.”

وأضاف: “لقد قابلت الرئيس مرتين خلال الأسبوع الحالي، وتحدثنا عن ما طموحاتنا للفريق في الموسم المقبل، وسنواصل العمل على المستقبل.”

وتابع: “بالنسبة للتعاقدات فإن هناك هيكل واضح لهذا الأمر، ولدينا بالفعل الكثير من الأفكار لتقوية قائمة الفريق بلاعبين صغار في السن.”

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: “سنواصل العمل بشكل مكثف في موسمي الثاني مع الفريق من أجل الفوز بعدد من البطولات.”