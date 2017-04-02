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سامباولي يلوم الفرص الضائعة في التعادل أمام خيخون

سامباولي يلوم الفرص الضائعة في التعادل أمام خيخون

By admin
2 أبريل، 2017
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وجه خورخي سامباولي المدير الفني الأرجنتيني لنادي إشبيلية الإسباني اللوم للفرص الضائعة كسبب لضياع نقطتين أمام سبورتنغ خيخون بالدوري.
وقال سامباولي في تصريحات تنقلها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: لقد أضعنا العديد من الفرص ، وعلينا أن نكون ذو فاعلية كبيرة أمام المرمى.
وتابع: من المؤسف أننا لم نستغل ما كان متاح لنا ، لذلك نعمل على التطوير واستعادة طاقتنا في المباريات المقبلة حتى لا نفقد المزيد من النقاط.
وأنهى تصريحاته: الاحباط كبير اليوم خاصة وأن موقفنا في الدوري به الكثير من الصعوبات التي نريد تخطيها.
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