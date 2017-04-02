سامباولي يلوم الفرص الضائعة في التعادل أمام خيخون

وجه خورخي سامباولي المدير الفني الأرجنتيني لنادي إشبيلية الإسباني اللوم للفرص الضائعة كسبب لضياع نقطتين أمام سبورتنغ خيخون بالدوري.

وقال سامباولي في تصريحات تنقلها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: لقد أضعنا العديد من الفرص ، وعلينا أن نكون ذو فاعلية كبيرة أمام المرمى.

وتابع: من المؤسف أننا لم نستغل ما كان متاح لنا ، لذلك نعمل على التطوير واستعادة طاقتنا في المباريات المقبلة حتى لا نفقد المزيد من النقاط.

وأنهى تصريحاته: الاحباط كبير اليوم خاصة وأن موقفنا في الدوري به الكثير من الصعوبات التي نريد تخطيها.