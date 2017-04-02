شتيغن: أتفهم رحيل إنريكي!

أشاد حارس مرمى برشلونة “تير شتيغن” كثيرًا بالإمكانيات والأساليب الذكية التي يعتمد عليه مدربه “لويس إنريكي” مؤكدًا أنه رجل رائع جدًا ومن المؤسف جدًا رحيله مع نهاية الموسم.

الملقب بـ “اللوتشو” كان قد أعلن عقب خسارة الذهاب أمام باريس (4-0) أنه ينوي مغادرة النادي الكتالوني، إذ أرهق ولم يعد قادرًا على تحمل الضغوطات الكبيرة التي رافقته خلال 3 سنوات وهو الأمر الذي يتفهمه الحارس الألماني من جهة أخرى.

إذ قال في حديثه مع “لافانجوارديا” “لقد فاز بالعديد من الألقاب معنا وكان دائمًا يقوم بكل ما في وسهعه من أجل النادي. أتفهمه وأعرف جيدًا أن القرار الذي اتخذه لم يكن أبدًا سهلاً عليه، فالكل هنا معجب بما يقوم به من أجلنا، لكننا لا نزال ننافس على الليجا، دوري الأبطال ووصلنا أيضًا لنهائي الكأس…أعتقد أنه من الأفضل أن نركز فيما هو قادم ونترك الأمور الأخرى جانبًا”

هذا ويواجه البلاوغرانا مساء اليوم النادي الأندلسي غرناطة وذلك في مواجهة سيسعى من خلالها الفريق لتشديد الخناق على المتصدر والغريم التقليدي ريال مدريد.

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