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شفاينشتايغر يتحرر ويبدع في أول مبارياته في أمريكا

شفاينشتايغر يتحرر ويبدع في أول مبارياته في أمريكا

By admin
2 أبريل، 2017
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يبدو أن الدولي الألماني “باسيتان شفاينشتايغر” تحرر بالفعل من سجن مانشستر يونايتد ومن الإهمال الكبير الذي عرفه مع المدرب البرتغالي “جوزيهمورينيو”، فقد بدأ الإبداع بسرعة مع ناديه الجديد في الدوري الأمريكي.

النجم المخضرم انضم خلال الأيام القليلة الماضية لنادي شيكاغو فاير وقد تألق بشكل لافت منذ مباراته الأولى أمام مونريال إيمباكت، إذ لعب كأساسي ووقع على أول أهدافه في المسابقة بعد مرور 17 دقيقة فقط من عمر اللقاء.

ورغم توقيعه هذا، سقط فريقه في نهاية المطاف في فخ التعادل “2-2” ليتأجل تذوقه لطعم الفوز للمواجهات القادمة والتي سيكون أولها أمام كولومبوس كرو في الثامن من الشهر الجاري.

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