ش.باتنة: نزار غير راض عن مشيش ولا يستبعد التغيير

بعد الأداء الباهت والنتيجة السلبية المسجلة أمام اتحاد بسكرة خرجت إدارة الفريق عن صمتها وتحدثت باسم رئيسها فريد نزار وأكدت أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع المدرب مشيش اليوم، وحسب ما جاء في حديث الرئيس معنا فإن هذا الأخير لا يستبعد فكرة التغيير على مستوى العارضة الفنية خلال الأيام القليلة القادمة.

اجتماع هام مرتقب اليوم بين نزار ومشيش

كشف الرئيس نزار أنه سيكون له اليوم اجتماع هام ومصيري مع المدرب مشيش بعد عودته إلى عاصمة الأوراس وهو الذي كان في سفرية إلى العاصمة خلال اليومين الماضيين.

نزار سيطلب حوصلة عن مسيرة مشيش مع الكاب

حسب المعلومات التي بحوزتنا فإن نزار سيتقدم بطلب من المدرب مشيش يطلب فيه تقديم حوصلة عن مسيرته مع الفريق التي دامت لحد الساعة ثلاثة أشهر وهو الذي جاء كبديل للمدرب روابح في الميركاتو الشتوي.

كشف عدم رضاه عن حصيلة الفريق وأدائه مقارنة بمرحلة روابح

رغم أن الرئيس نزار رفض توجيه أسهم الانتقاد بشكل مباشر للمدرب مشيش، إلا أنه أكد عدم رضاه عن حصيلة هذا الأخير مع الكاب مقارنة بمرحلة المدرب السابق توفيق روابح التي كانت إيجابية وكان الفريق معه يظهر بأداء أفضل.

تضييع هيبة ملعب “سفوحي” وتسجيل فوز واحد أمور جعلته يتحدث بهذا الشكل

بالإضافة إلى الخسارة الأخيرة أمام بسكرة ورغم طابع اللقاء إلا أن معطيات أخرى جعلت نزار يبدي حالة من عدم الرضا وتتمثل في تضييع هيبة ملعب سفوحي والاكتفاء بفوز واحد منذ مرحلة العودة وهي أمور جعلت نزار أمس يتحدث عن حصيلة المدرب مشيش بشكل سلبي.

التغيير على مستوى العارضة الفنية بات واردا بنسبة كبيرة

بناء على المعلومات التي بحوزتنا بالإضافة إلى الاستنتاج الذي خرجنا منه خلال حديثنا مع رئيس الفريق أمس فإن التغيير على مستوى العارضة الفنية للكاب يبقى واردا بنسبة كبيرة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اجتماع نزار مع مشيش اليوم.

حديث عن تدعيم العارضة الفنية بـ بوعرعارة والبعض يطلب الاستنجاد بـ بوغرارة

ما يؤكد إمكانية التغيير أيضا هي تلك الأخبار التي تحدثت في الساعات القليلة الماضية عن نية الإدارة بتدعيم العارضة الفنية بالمدرب واللاعب السابق للكاب حليم بوعرعارة بالإضافة إلى الأصوات التي تدعو إلى الاستنجاد بالمدرب المستقيل مؤخرا من منصبه مع فريق دفاع تاجنانت اليامين بوغرارة.

نزار يُبقي الباب مفتوحا ولم ينف أو يؤكد هذه المعلومة

في سؤال صريح توجهنا به لرئيس الفريق عن هذه الأخبار الواردة من محيط الكاب، فإن نزار اكتفى برد بكلمة “ما نعرف” لتأتي الإجابة وتحمل في طياتها أي تأكيد أو نفي ما يؤكد أن كل الاحتمالات باتت واردة سيما تلك التي تتعلق بتعيين المدرب بوغرارة كمدرب للكاب في حالة إقالة مشيش.

كل شيء سيتضح اليوم بصفة رسمية

هذا وحتى لا نستبق الأحداث فإن كل الأخبار التي تتحدث عن إمكانية التغيير على مستوى العارضة الفنية ستتضح اليوم بشكل رسمي على هامش النتائج التي سيفرزها لقاء نزار والمدرب مشيش.

نزار: “سنلتقي مشيش ثم نرى“

بالإضافة إلى رده على سؤالنا حول إمكانية الاستنجاد بالمدرب بوغرارة أو تدعيم العارضة الفنية بالمدرب بوعارعارة فإن نزار أجاب أيضا عن مستقبل العارضة الفنية للكاب قائلا ما يلي: “صراحة لا أملك إجابة واضحة سوف نلتقي اليوم بالمدرب علي مشيش ثم نرى هذا ما يمكنني قوله في هذا الموضوع“.

رقيق بلال