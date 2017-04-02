صانع ألعاب ريال يقرر الرحيل..صراع “رباعي” على ضمه

أصبحت ايام صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز معدودة مع فريق ريال مدريد، ليقترب من خوض تجربة جديدة في الدوري الانجليزي الصيف القادم.

ووفقا لما أكدته صحيفة “ميرور” البريطانية فإن الرباعي الانجليزي مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول وأرسنال للتعاقد مع اللاعب.

وياتي ذلك بعدما أصبح صاحب الـ25 عاما فائض عن احتياجات النادي الأسباني، وعدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان عليه بشكل كبير.

ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة صراعا بين الرباعي على ضم اللاعب، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر تشيلسي هو أكثر المهتمين بضم رودريغيز حيث حاول ضمه في يناير الماضي، لكن اللاعب فضل البقاء للقتال على مركزه بريال وهي المهمة التي فشل بها في النهاية.