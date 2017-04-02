صحيفة كتالونية تؤكد عدم شرعية هدف بنزيما الأول فى ألافيس

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من فريق برشلونة الإسباني، أن هدف فريق ريال مدريد الأول فى شباك فريق ديبورتيفو ألافيس ليس صحيحاً.

ونجح اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم النادي الملكي فى إحراز الهدف الأول للمرينغي فى الدقيقة 31، بعد عرضية من الظهير الأيمن داني كارفخال.

وأشارات الصحيفة إلي أن المهاجم الفرنسي فى كان موقف تسلل أثناء إستلام الكرة، وإستنكرت تمركز الحكم داخل ملعب اللقاء، مؤكدة أن الحكم المساعد أيضاً كان يقف بطريقة غير صحيحة.

وتشير النتيجة إلي تقدم الريال بهدف مقابل لاشيء، فى المباراة التي بين الفريقين فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإسباني فى اللقاء المقام على ملعب سانتياغو برنابيو.