صحيفة: نيمار يدرس بجدية إمكانية مغادرة البارسا

لا تتوقف الأخبار التي تتحدث عن إمكانية تغيير لاعب برشلونة البرازيلي نيمار جونيور للأجواء هذا الصيف وخاصة من طرف الصحافة الإنجليزية التي تؤكد أن اللاعب قد يكون مستعدًا لسماع العروض من كبار البريميرليج وقبول أحدها حتى لا يبقى في الظل مع تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق الكتلاني.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن المدرب جوزيه مورينيو أخذ موافقة ناديه مانشستر يونايتد وقد يكون مستعدًا لارتكاب “حماقة” من أجل التعاقد مع نيمار ودفع ما قد يصل إلى 200 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب، وكذا منحه راتبًت ضخمًا يقدر بـ 25 مليون يورو سنويًا وهو ما قد يقنع النجم البرازيلي بترك البارسا.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن نيمار -الذي يعيش أفضل مراحله الكروية- أخبر أصدقاءه المقربين بأنه يدرس بجدية إمكانية اللعب في الدوري الإنجليزي حيث يبدو أن مانشستر يونايتد سيكون هو الأقرب لدفع مثل هذا المبلغ من أجل ضمه.

goal