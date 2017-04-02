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عاجل: غيابات مقلقة في دفاع ريال مدريد أمام ألافيس

عاجل: غيابات مقلقة في دفاع ريال مدريد أمام ألافيس

By admin
2 أبريل، 2017
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يدخل فريق ريال مدريد الجولة التاسعة والعشرين من الليجا الإسبانية أمام فريق ألافيس بقائمة لاعبين ملأى بالغيابات الوازنة وخاصة في خط الدفاع، وذلك بعدما منح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الراحة للاعبين الذين سافروا مع منتخبات بلادهم في رحلات بعيدة وعلى رأسهم الثلاثي كيلور نافاس ومارسيلو وخاميس رودريجيز.

وهذه الغيابات أثرت على التشكيلة الرسمية للفريق إذ يدخل فريق العاصمة بخط دفاع قد يكون مقلقًا وخاصة بغياب القائد سيرخيو راموس. أما في خطيّ الوسط والهجوم فيدخل زيدان بالأسماء المعروفة بما في ذلك الثلاثي المعروف بالـ بي بي سي. وجاءت التشكيلة كالآتي:

حراسة المرمى: كيكو كاسيّا
خط الدفاع: دانيلو، بيبي، فاران، ناتشو
وسط الميدان: كروس، مودريتش، إيسكو
خط الهجوم: رونالدو، بيل، بنزيمة

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