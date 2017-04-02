الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالمنتخب الوطني
عبيد يشارك أساسيا ضد مرسيليا وينجح في العودة بنقطة ثمينة 

عبيد يشارك أساسيا ضد مرسيليا وينجح في العودة بنقطة ثمينة 

By admin
2 أبريل، 2017
575
0
Share:

عاد نادي ديجون الفرنسي بنقطة ثمينة جدا قد تساعده نهاية الموسم على ضمان البقاء وذلك من ملعب فيلدروم وأمام مرسيليا العائد بقوة في الفترة الأخيرة، رفقاء الدولي الجزائري مهدي عبيد عززوا رصيدهم النقطي ووصلوا للنقطة الـ29 لكن غير بعيد دائما عن منطقة الهبوط التي صارت أبعد بنقطة بعد جولة هذا الأسبوع، من جانب ديجون شارك عبيد أساسيا كما جرت العادة وقدم مستوى جيدا في الوسط واستطاع الوقوف الند للند أمام قوة وسط أصحاب الأرض كما تلقى إنذارا في الدقيقة الـ51 .

بورقعة –ع

الموضوع السابق

فيغولي يعود لمكانه الأساسي ويسقط رفقة واست ...

الموضوع التالي

محرز وليستر يحققان فوزا جديدا ويبتعدان نهائيا ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1483447591664269676
  • 1482578753519171296
  • 1482500744607120753
  • 1482001979357976392
  • 1481837876114888353
  • 1481054720378034075
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017