عبيد يشارك أساسيا ضد مرسيليا وينجح في العودة بنقطة ثمينة 

عاد نادي ديجون الفرنسي بنقطة ثمينة جدا قد تساعده نهاية الموسم على ضمان البقاء وذلك من ملعب فيلدروم وأمام مرسيليا العائد بقوة في الفترة الأخيرة، رفقاء الدولي الجزائري مهدي عبيد عززوا رصيدهم النقطي ووصلوا للنقطة الـ29 لكن غير بعيد دائما عن منطقة الهبوط التي صارت أبعد بنقطة بعد جولة هذا الأسبوع، من جانب ديجون شارك عبيد أساسيا كما جرت العادة وقدم مستوى جيدا في الوسط واستطاع الوقوف الند للند أمام قوة وسط أصحاب الأرض كما تلقى إنذارا في الدقيقة الـ51 .

بورقعة –ع